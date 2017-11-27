Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару, но опустил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2683,5271 (27 ноября – 2691,3646)

100 EUR – 3207,3516 (27 ноября – 3196,5337)

10 RUR – 4,6048 (2 ноября – 4,5981)

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Как сообщал УНИАН, 27 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,82/26,84 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,02/32,05 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8353 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 510 сделок на сумму 262,30 миллиона долларов.