Госбюджет Украины с начала года вышел в плюс на 1,4 миллиарда

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 1,4 миллиарда гривень против 60,3 миллиарда гривень дефицита за аналогичный период предыдущего года.

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Согласно сообщению, дефицит общего фонда госбюджета за указанный период составил 26,3 миллиарда гривень, при этом профицит специального фонда составил 27,7 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,130 миллиарда гривень, или 2,9% ВВП.

Госбюджет Украины на 2017 год с корректировками предполагает доходы в размере 771 миллиард гривень, расходы – 841 миллиард гривень, предельный уровень дефицита - 77,5 миллиарда гривень, или 3% ВВП.