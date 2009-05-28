Межбанк: доллар снова немного подешевел
Результаты торгов
Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжали удерживать свои позиции.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,63/7,66 грн./долл., к 12:00 цены выросли – 7,6415/7,6660 грн./долл. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,6435/7,6610 грн./долл.
В 14:30 Национальный банк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,62 грн./долл.
Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2435/0,2447 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2438/0,2445 грн./рубль. К закрытию торгов цены повысились до 0,2439/0,2446 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,27 рублей (+0,1650).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3795/1,3900 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,55/10,60 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5885/10,6285 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5930/10,6310 грн./евро.
По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов на межбанке сегодня составил 7,6421 грн./долл.