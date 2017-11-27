На Житомирщине прошли бюджетные слушания для формирования бюджета на 2018 год

На Житомирщине во время слушаний, призванных сформировать реалистичный бюджет на 2018-й год, председателю облгосадминистрации Игорю Гундичу докладывали руководители подразделений.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

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Как отмечается в сообщении, Гундич проводит бюджетные слушания руководителей структурных подразделений по каждому направлению деятельности. «Продолжаю бюджетные слушания – по расходам за каждым распорядителем средств, каждым подотчетным учреждением. Анализируем областные программы – что стоит добавить, что лишнее и существует только на бумаге», – отметил Гундич, рассказывая о целях слушаний.

По его словам, бюджет Житомирщины-2018 должен быть направлен на развитие и реализацию комплексного подхода. «Не исключено, что по результатам этих наших слушаний найдутся «лишние» миллионы, которые сможем направить на садик или школу, или же найдем учреждения, потери которых никто не заметит. Обо всем этом обязательно сообщу», – подчеркнул Гундич.

Так, в этом году на Житомирщине из областного бюджета финансируется 30 программ. Из них 9 уже заканчивают свое действие, поэтому нужно утвердить новые программы. Сделать это планируют 21 декабря на очередной сессии областного совета.

Как сообщал УНИАН, ранее Гундич анонсировал проведение таких бюджетных слушаний.