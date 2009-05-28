Лебедев назначен на должность председателя правления “БТА Банка”

Национальный банк Украины одобрил кандидатуру Сергея ЛЕБЕДЕВА на должность председателя правления ОАО «БТА Банк». Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

«Приказом №397-к от 26 мая 2009 года на основании решения комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 19.05.2009 года №226 назначен на должность председателя правления ОАО „БТА Банк” Сергей ЛЕБЕДЕВ на срок согласно Уставу», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале апреля т.г. С.ЛЕБЕДЕВ по решению Наблюдательного совета был назначен предправления «БТА Банка». До этого он занимал должность заместителя председателя правления и исполнял обязанности председателя правления с начала 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Активы банка на 1 апреля т.г. составляли 2 млрд. 735 млн. 47 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 204 млн. 256 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 530 млн. 791 тыс. грн., уставный капитал - 1,5 млрд. грн.

В первом квартале т.г. чистая прибыль «БТА Банка» увеличилась в 2,3 раза - до 440 тыс. грн.

10 апреля т.г. в официальном интернет-издании ГКЦБФР была обнародована информация о том, что казахстанский «БТА Банк» уменьшил свою долю в капитале ОАО «БТА Банк» с 49,9883% до 9,9975% акций. При этом новая структура акционеров не обнародовалась.

Позже казахстанский АО «БТА Банк» на запрос УНИАН заявил, что остается собственником 49,9% акций украинского «БТА Банка».