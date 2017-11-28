В Украине в октябре сократились зарплатные долги

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в октябре 2017 года сократилась на 0,4% по сравнению с сентябрем и составила 2,457 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеВ Кабмине подсчитали, на сколько зарплата женщин в Украине ниже, чем у мужчин

При этом задолженность по заработной плате работникам на экономически активных предприятиях сократилась на 0,7% и составила 1,333 миллиарда гривень.

На начало ноября больше чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (77,6%). При этом более половины долга образовано в Донецкой (30,0%), Луганской (16,0%) и Сумской (7,1%) областях.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2017 года увеличилась на 4,2% по сравнению с августом и составила 2,47 миллиарда гривень.