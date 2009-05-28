Акимова прогнозирует "всплеск инфляции" осенью

Народный депутат Украины (фракция Партии регионов), министр экономики оппозиционного правительства Ирина АКИМОВА прогнозирует рост инфляции осенью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам.

По словам депутата, в апреле наблюдалось небольшое снижение инфляции. Она подчеркнула, что это временное явление. И.АКИМОВА прогнозирует, что «всплеск инфляции произойдет осенью».

По ее словам, факторами, которые спровоцируют этот рост, будут увеличение дефицита бюджета и его инфляционное покрытие, а также возможна девальвация гривни, если банковская сфера не будет стабилизирована.

По ее словам, на рост инфляции также может повлиять повышение коммунальных платежей, которое отложено на будущее.

Оценивая результаты экономической работы правительства, И.АКИМОВА подчеркнула, что падение промышленности составило 32% в этом году. По оценкам экспертов, в первом квартале уровень ВВП снизился на 23-25%, сказала она. И.АКИМОВА подчеркнула, что на сегодня правительством засекречена информация о показателях ВВП.

Депутат сообщила, что количество проблемных банков сегодня растет и уже составляет 15. Она также добавила, что количество «проблемных кредитов в портфеле банков» возросло до 15-20%.

И.АКИМОВА подчеркнула, что показатель реальной заработной платы за четыре месяца этого года снизился на 10%, а задолженность по заработной плате возросла на 1,5 млрд. грн.