Эксперт: дополнительные доходы ПФ находятся под угрозой

Дополнительные доходы Пенсионного фонда Украины (ПФ) находятся под угрозой.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что депутат от Партии регионов Елена ЛУКАШ зарегистрировала законопроект, предполагающий отмену постановления Кабинета министров, которое вводит дополнительный платеж в Пенсионный фонд от физических лиц — частных предпринимателей. Народные депутаты от фракции НСНУ зарегистрировали проект парламентского постановления, объявляющего данное постановление недействительным, добавил экономист.

По словам А.БЛИНОВА, указанное решение Кабинета министров было принято в рамках программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Его цель - увеличить доходы Пенсионного фонда в условиях дополнительного финансового давления на эту организацию, обусловленного экономическим кризисом, отметил экономист. Он напомнил, что постановление № 366 направлено на частных предпринимателей, которые платят единый или фиксированный налог на ежемесячной основе. Количество частных предпринимателей на едином налоге в Украине оценивается на уровне 1 млн. человек, констатирует А.БЛИНОВ. Таким образом, данное решение может принести в казну Пенсионного фонда внушительные 125 млн. грн. ежемесячно.

Экономист считает, что «поскольку 1 млн. предпринимателей — это еще и 1 млн. избирателей, ключевые политические игроки проявили активность в своих попытках оспорить решение правительства». По его мнению, именно поэтому правительство решило принять решение в форме постановления, поскольку аналогичный законопроект был бы обречен на провал со дня подачи в Верховную Раду. Однако существует ряд правовых преград: решение правительства может остановить только Президент на основании несоответствия Конституции, или же его может отменить само правительство, подчеркнул А.БЛИНОВ. По его мнению, Президент имеет основания для такого решения: изменение налогов и взносов в фонды социального страхования является исключительной прерогативой Верховной Рады, и данный вопрос может быть представлен на рассмотрение Конституционного суда. К тому же Украина уже обладает внушительным опытом политических «консенсусов», которые не следовали строго букве закона, добавил экономист.

А.БЛИНОВ прогнозирует, что Пенсионный фонд получит лишь незначительные дополнительные поступления. «Причем в данном случае даже неважно, смогут ли депутаты отменить решение правительства», - считает экономист. По его мнению, механизмы контроля за выполнением таких платежей очень слабы (несколько лет назад в Украине уже была подобная инициатива, и ее результаты подтверждают это), и предприниматели будут просто продолжать избегать доплат. Таким образом, правительству все равно придется интенсивно дотировать пенсии из государственного бюджета, полагает экономист.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 мая взнос по пенсионному страхованию для налогоплательщиков по упрощенной системе составляет 207,5 грн. Это определено постановлением Кабинета министров №366 от 11 апреля в 2009 г.

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА уточнила, что на сегодня по упрощенной системе свои отчисления в ПФ осуществляют 1,392 млн. граждан. При этом единый фиксированный налог составляет от 6 до 84 грн.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, изменение размера фиксированного налога позволит дополнительно получить в бюджет ПФ 1,9 млрд. грн. за восемь месяцев 2009 г.

Кроме того, по словам министра, при начислении пенсии в 2009 году будет использоваться коэффициент стоимости одного года трудового стажа в размере 1,35 (то есть в 2009 году коэффициент будет сохранен на уровне 2008 года – УНИАН).