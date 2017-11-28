В Раде предлагают вернуть финансирование профтехобразования из госбюджета

Народные депутаты от УКРОПа подготовили законопроект, который предусматривает финансирование учреждений профессионально-технического образования из государственного и местных бюджетов. Документ подписали укроповцы Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Валентин Дидыч, Александр Дубинин, Виталий Куприй, Александр Шевченко и Виктор Шевченко.

Речь идет о проекте закона № 7268-1 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (по обеспечению финансирования учебных заведений профессионального (профессионально-технического) образования из бюджетов различных уровней)». Его разработали по инициативе нардепа Ирины Констанкевич.

«Документ обеспечит финансирование учреждений профессионально-технического образования за счет государственного и местных бюджетов. Сейчас финансирование этих учреждений предусмотрено только на местном уровне», – подчеркнула представительница УКРОПа.

Кроме того, законопроект должен обеспечить выполнение государственного и регионального заказа на профессиональные кадры.

По словам Ирины Констанкевич, действующее законодательство предусматривает образовательные субвенции из государственного бюджета только на покрытие расходов учреждений профтехобразования по предоставлению полного общего среднего образования.

Дополнительно такие заведения должны получать средства в виде субвенции местным бюджетам на модернизацию и обновление материально-технической базы и на выполнение государственного заказа по подготовке специалистов по специальностям общегосударственного значения. Остальные расходы должны финансировать из местных бюджетов.

Но на практике финансирование профессионально-технического образования по государственному заказу должным образом не обеспечивается. Из-за фактического отказа государства от своих гарантий отдельные области прекратили финансирование профтехобразования.

Это, в свою очередь, привело к задолженности по заработной плате и проблемам со стипендиальным обеспечением учеников, их питанием и оплатой жилищно-коммунальных услуг.

«Если передать финансирование профтехобразования на местный уровень, рабочие профессии будут обречены на вымирание. В то время как обеспечение этого образовательного звена из государственного и местных бюджетов, наоборот, убережет его от разрушения. Более того, достойное финансирование позволит должным образом готовить специалистов и развивать отрасль в целом», – отметила Ирина Констанкевич.