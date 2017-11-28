Фонд гарантирования разработал реестр активов обанкротившихся банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц разработал реестр активов обанкротившихся банков в своем управлении, чтобы активизировать их розничную продажу.

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"Потенциальных покупателей не так много, поэтому мы хотим сделать этот реестр, чтобы продавать в розницу", - отметил директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин на брифинге, поясняя, что эффективность продажи активов в розницу несколько выше, чем от продаж пулами.

В свою очередь, присутствующий на брифинге руководитель проекта "ProZorro.Продажи" Алексей Соболев продемонстрировал возможности реестра, который уже работает в тестовом режиме в рамках системы ProZorro.

«Фонд еще раз собрал данные с банков, проверил, и мы это внесли в реестр активов, который уже работает в бета-режиме, и по нему можно искать эти активы. После этого активы будут выставляться на продажу в системе «ProZorro.Продажи». Собственно, над этой интеграцией мы сейчас работаем», - сказал он.

Соболев продемонстрировал возможности реестра, в котором уже можно увидеть описание актива и его цену, а также предусмотрено наличие дополнительных сведений, над формированием которых сейчас работает Фонд гарантирования вкладов.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов анонсировал старт продажи прав требования по неработающим кредитам физических лиц в обанкротившихся банках.

По информации фонда, общий портфель ипотеки в неплатежеспособных банках составляет 40 тыс. кредитов с общей задолженностью на 68 млрд грн, при этом обслуживаются всего 2% из этих кредитов.

Фонд гарантирования вкладов в октябре начал продажу активов неплатежеспособных банков на «голландских» аукционах в рамках системы «Prozorro.Продажи».