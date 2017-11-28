В сентябре были взломаны серверы одного из украинских банков - СМИ

Сервера ПриватБанка взломаны, а личные данные клиентов — ушли в Россию, сообщает sprotyv.info со ссылкой на «Vse.Media». В распоряжение сайта попали скрин-шоты внутренней переписки сотрудников департамента ИТ-безопасности ПриватБанка.

В своем чате они обсуждают взлом серверов банка и выкачку оттуда данных о клиентах на внешние сервера.

Утечка данных произошла 12 сентября. Первые данные о ней сотрудиники ИТ-безопаности фиксируют в 8:42, и почти полтора часа не могут принять решение о прерывании копирования информации, так как на связи нет руководства.

В 10:09 один из сотрудников ПриватБанка пишет коллегам, что в скачиваемом файле видны даты рождения, номера телефонов и «еще куча непонятной информации». Тогда же ИТ-шники фиксируют, что данные уходят на сервера, зарегистрированные в России.

Их руководитель появляется на связи только к 10:29 по киевскому времени — и только тогда дает указание «обрубить копирование», но к этому моменту все файлы уже скопированы и выведены из банка.