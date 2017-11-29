Не нужны нам ваши 600 миллионов евро!..

Украина до Нового года должна была получить третий транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 600 миллионов евро. Но уже не получит.

Почему, спросите? Да потому, что власть наша, как Остап Бендер – и деньги любит, и страдает от их недостатка.

По порядку. Как известно, Украине просто так деньги не дают. А лишь в обмен на проведение реформ. Обидно, конечно, за такое отношение. Но что поделать, если власть не способна на самостоятельное проведение политических и экономических преобразований? Тем более, если учесть, что основные и самые болезненные реформы – установление рыночных цен на газ для населения, повышение страхового стажа для выхода на пенсию, введение декларирования доходов чиновниками и создание антикоррупционных органов – уже позади. Осталась самая малость. Чепуха.

Не верите? Давайте вспомним эти требования, выполнение которых дало бы возможность 600 млн евро капнуть в обнищавшую казну.

Как известно, Украине просто так деньги не дают. А лишь в обмен на проведение реформ. Обидно, конечно, за такое отношение

Первое, и, пожалуй, отчасти спорное условие – возобновить выплаты пенсий гражданам, проживающим на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей. И как, не удивительно, это требование Украина в большей или в меньшей степени выполнила. По крайней мере, как заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли, в этом вопросе есть прогресс, и он положительно оценен.

Второе требование – снять введенный еще в 2015 году отдельным законом 10-летний запрет на экспорт леса-«кругляка». На первый взгляд, вопрос очень политизированный и очень скандальный. Считается, что главная причина появления запрета на экспорт древесины – острая необходимость предотвращения массовой вырубки леса, особенно в Карпатах. Но ведь рубить леса меньше не стали. Более того, «кругляк» как шуровал на экспорт, так и идет. Но только не под видом древесины, а, типа, как столы и стулья. Вопрос – что мешает официально снять запрет? К тому же, сделать это президент Порошенко лидерам Европы обещал еще осенью 2016 года. Да и Кабмин грозился соответствующий проект закона разработать. Но пальцем о палец никто не ударил.

Третье невыполненное условие – Украина должна была разработать и принять закон о кредитном реестре Национального банка. Пока успели пройти только полпути – проект закона совсем недавно наша славная Верховная Рада приняла в первом чтении. Почему так поздно, кто провалил сроки?..

Давайте подробно проанализируем именно этот пункт. Закон о кредитном реестре необходим для борьбы с недобросовестными заемщиками и предотвращения мошенничества с кредитами. И появится он должен был уже давным-давно в отечественном законодательстве. Но его до сих пор нет. ЕС был готов заплатить Украине деньги – лишь бы его приняли, но власть и этого не сделала. А ведь это все равно, что платить деньги украинцам за чистку зубом перед сном или за лечение в больнице.

Еще одно интересное требование западных партнеров – проверка информации о бенефициарах компаний

Хотя, чего удивляться? Некогда руководству Нацбанка. Если послушать выложенные в интернете записи заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой (кстати, многим советую переслушать записи Рожковой – очень полезно и поучительно), руководство главного банка страны только тем и занимается, что своих покрывает и страхует от неприятностей, а «чужих» - «мочит» и банкротит вместе с финансовыми учреждениями и их вкладчиками. Конечно, при таких приоритетах в работе времени на разработку законопроектов никогда не будет.

Еще одно интересное требование западных партнеров – проверка информации о бенефициарах компаний.

Ну, ведь очень полезная и нужная вещь в предотвращении всяких коррупционных рисков, начиная от кредитования, заканчивая участием в тендерах фирм-однодневок, зарегистрированных на одних и тех же лиц. Если мы боремся с коррупцией, выступаем за честные тендеры – взяли, да и всю информацию о бенефициарах раскрыли. Почему этого не требуют «депутаты-еврооптимисты» и суперреформаторы в правительстве Гройсмана? Что, много юрлиц в свое время нарегистрировали?..

И последнее, абсолютное справедливое требование – внедрение автоматического механизма проверки е-деклараций чиновников. Ну, действительно, коль ввели декларирование ради получения безвизового режима, то следующий шаг – их проверка. Иначе зачем вводили декларирование-то? Чтобы пыль в глаза пустить, матрасами с баблом похвастаться? Ведь таким образом мы грубо и цинично обманываем европейских партнеров, предоставивших нам безвиз. Результат такого поведения вполне прогнозируем – в Европе разочаруются, и от нас отвернутся последние наши сторонники.

Кстати, ситуация уже накалена до предела. Если Еврокомиссар Йоханнес Хан слов не подбирает, значит, дела идут из ряда вон плохо.

«Полтора миллиона человек задекларировали свои доходы по состоянию на лето прошлого года. До сих пор только сто деклараций проверено. Это бессмысленно! И нет даже ни одного вывода после этих проверок», - негодовал еврокомиссар на прошлой неделе.

Однако у властей, судя по всему, быстро исправлять ситуацию особого желания нет. О чем свидетельствует скандал с фальсификацией деклараций, в котором замешена и Администрация президента, и руководство Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) – то есть, того органа, который-то и должен внедрять и контролировать автоматический механизм проверки декларации украинских чиновников.

Во-первых, просто так деньги Украине никто не собирается давать. Как подчеркнул тот же Хан, «уровень доверия не слишком высокий»

Конечно, можно делать вид, что ничего страшного не происходит. И высшее руководство Евросоюза, как было сказано по итогам саммита «Восточное партнерство», снова нам улыбается и обещает 1,8 млрд евро финансовой помощи.

Но я бы не стал сильно раскатывать губу. Во-первых, просто так деньги Украине никто не собирается давать. Как подчеркнул тот же Хан, «уровень доверия не слишком высокий». Отчего и разработанный министром иностранных дел Литвы «План Маршала» для нашего государства буквально на старте накрылся медным тазом.

И, во-вторых, уже со следующего года Украина входит в некий особый предвыборный период. А это значит, что народные депутаты, многие из которых и так страдают популизмом, вообще сойдут с ума. Следовательно, проведение серьезных изменений в стране вообще становится малореалистичным.

Николай Бабич