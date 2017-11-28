Убыток банковской системы Украины составил почти 3 миллиарда гривень

Банковская система Украины, с учетом платежеспособных и неплатежеспособных финучреждений, по итогам января-сентября 2017 года получила 2,868 млрд грн убытка после налогообложения.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, платежеспособные банки за этот период получили 1,405 млрд грн прибыли, в том числе наибольший показатель у "Райффайзен Банка Аваль" (4,032 млрд грн) и государственного "Укрэксимбанка" (1,465 млрд грн).

При этом 17 из 88 платежеспособных банков получили убыток, в том числе наибольший у "Проминвестбанка" (4,917 млрд грн), "ПриватБанка" (1,605 млрд грн), "Укрсоцбанка" (1,559 млрд грн), "ВТБ Банка" (1,449 млрд грн).

На 4 неплатежеспособных банка приходится 4,273 млрд грн убытка, в том числе наибольший убыток у "Родовид Банка" (3,409 млрд грн) и банка "Финансовая инициатива" (831 млн грн).

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины в 2016 году обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 млрд грн. С учетом неплатежеспособных банков, убыток банковской системы составил 160,143 млрд грн.

Предыдущий рекордный убыток банковской системы Украины был зафиксирован в 2015 году, когда отрицательный финансовый результат работающих банков составил 66,6 млрд грн.