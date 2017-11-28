Фонд гарантирования хочет в следующем году продать активы банков-банкротов на свыше 10 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассчитывает в следующем году продать активы обанкротившихся банков на сумму свыше 10 млрд грн, чтобы вернуть полученный кредит Министерству финансов.

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Об этом сообщил директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин на брифинге, отметив, что окончательных планов продаж на следующий год пока нет.

«Контрольная цифра для подразделения продаж должна превышать 10 млрд грн, потому что я хочу, чтобы мы с Минфином в следующем году рассчитались полностью», - сказал Ворушилин.

По его словам, Фонд рассчитывает на рост продаж активов в следующем году. «План продаж, наверное, будет на уровне 11-11,5-12 млрд», - добавил Ворушилин.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в январе-октябре 2017 года получил от управления активами ликвидируемых банков 7,733 млрд грн.

По информации Фонда, в его управлении находятся активы банков на 450 млрд грн по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 млрд грн по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.

В 2016 году Фонд гарантирования вкладов получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 млрд грн.