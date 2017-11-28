Украина и Грузия договорились о паромной поставке товаров в обход России

Украина договорилась с Грузией о паромной поставке товаров в обход Российской Федерации. Об этом сообщила в эфире Громадського радио заместитель министра экономического развития и торговли и торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Читайте такжеКитай согласовал маршруты нового Шелкового пути через Украину

По ее словам, переговоры проводились как на уровне премьер-министров, так и профильных министерств.

«Для нас очень важно сейчас восстановить в первую очередь объем торговли, который был с Грузией до момента военной и торговой агрессии Российской Федерации. Потому что исторически складывалось так, что товар из Украины в Грузию двигался по железной дороге через территорию Российской Федерации. В связи с этим, первоочередной задачей является налаживание прямого морского сообщения, паромного, между Украиной и Грузией для того, чтобы украинские товары до Грузии и дальше могли двигаться в страны Азейрбаджана, Казахстана и Китая», — сказала Микольская.

Она также отметила, что для Украины важно, чтобы паромное сообщение не просто работало, а давало стране конкурентный тариф.

Торговый представитель Украины добавила, что переговоры о паромном сообщении велись как на уровне премьер-министров, так и профильных министерств.

«Было определено несколько перспективных сфер. Это производство продуктов питания, сфера машиностроения, где может происходить сотрудничество и вопросы креативных индустрий, и легких индустрий», — рассказала Микольская.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Грузия входит в топ-20 перспективных рынков для украинского экспорта, и страны планируют увеличить товарооборот до 1 млрд долл. на год.