В США готовят новый санкционный список российских бизнесменов и компаний - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Министерство финансов США в январе подготовит новый список российских бизнесменов и компаний, которые могут попасть под ограничительные меры.

Читайте такжеСБУ собрала доказательства преступлений РФ в оккупированном Крыму для Гаагского суда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

Глава МИД напомнил, что украинская сторона работала с Палатой представителей и Сенатом США в вопросе принятия Акта о противодействии российскому влиянию с помощью санкций.

«Этот закон очень важный, поскольку он расширяет не только формальный список, а саму логику санкций», - подчеркнул Климкин.

«В конце января должен быть подготовлен Министерством финансов Соединенных Штатов с помощью всех американских институтов соответствующий список. Этот список сам по себе будет очень важным рычагом воздействия и рычагом давления на Россию», - подчеркнул Климкин.

«Я знаю, что наши американские друзья и партнеры очень серьезно работают над этим списком. И сам факт продвижения этих санкций, я считаю, должен служить очень хорошей возможностью для нас - повысить давление на Россию. Разумеется, в координации с Европейским Союзом», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в США неоднократно заявляли, что антироссийские санкции будут действовать до выполнения РФ Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине.