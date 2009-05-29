Аскания-Нова и часть Херсона остались без электричества

Аскания-Нова и часть Херсона остались без электроснабжения вследствие аварии в электросетях.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы областной государственной администрации, сегодня в 02.00 из-за повреждения фидера обесточена часть города – один из центральных районов города (всего 15 ТП) – Комсомольский и часть микрорайона Житлоселище. Аварийные работы выполняют Херсонские МЭС. Планируется возобновить электроснабжение на протяжении ближайших двух часов.

Также из-за повреждения кабеля без электроснабжения остался пгт Аскания-Нова в Чаплинском районе Херсонской области. В целом отключены 4 трансформаторных подстанции (ТП). Работы по возобновлению электроснабжения в населенном пункте продолжаются.