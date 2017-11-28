Иностранные инвестиции в Украину выросли более чем на $2 миллиарда

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 октября 2017 года составил 39,720 млрд долл., что на 2,216 млрд долл., или на 5,9%, больше показателя на начало года на уровне 37,504 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, за этот период в акционерный капитал нерезидентов поступило 1,218 млрд долл. новых инвестиций, при этом отток за период составил 305,9 млн долл., а позитивная переоценка – 1,304 млрд долл.

Согласно приведенным данным, ключевым инвестором остается Кипр с объемом вложений за период на уровне 464,6 млн долл.

Наибольшие объемы прямых инвестиций были направлены в промышленность – 464,4 млн долл., финансовую и страховую деятельность – 248,8 млн долл.

Также сообщается, что объем прямых инвестиций (акционерного капитала) предприятий – резидентов Украины в экономику стран мира за 9 месяцев составил 10,2 млн долл.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Госстата, иностранные инвесторы в 2016 году вложили в экономику Украины 4,406 млрд долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала), что на 642 млн долл., или на 17,1%, больше показателя за 2015 год на уровне 3,764 млрд долл.

Национальный банк Украины оценил приток иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году в 3,4 млрд долл., в том числе «живыми» деньгами, по оценкам регулятора, поступили средства на 1,1 млрд долл., так как львиная доля инвестиций представляли собой конвертацию иностранными банками своих кредитов перед материнскими структурами в капитал.