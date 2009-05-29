Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,6330/7,6570 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6330/7,6570 грн./долл., цены на российскую валюту выросли до 0,2460/0,2475 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6725/10,7115 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”, на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3997/1,3999 долл./евро (четверг – 1,3846/1,3848 долл./евро).

В четверг Национальный банк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,62 грн./долл.