Ющенко обсудил с Наливайченко вопрос коррупции в банковской сфере

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое было запланировано на сегодня, на 12.00, перенесено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Между тем, по результатам встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, которая сейчас проходит в Секретариате Президента и на которой обсуждается вопрос коррупции в банковской сфере, в 12.00 состоится брифинг В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Кроме того, по данным пресс-службы, изменено время церемонии вручения наград ко Дню Киева с участием главы государства. Это мероприятие, которое было запланировано на 15.00, состоится в 14.00.