Доллар дорожает, евро дешевеет: курс гривни от Нацбанка на 29 ноября

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2687.1826 (28 ноября – 2683.5271)

100 EUR – 3194.5227 (28 ноября – 3207.3516)

10 RUR – 4.6004 (28 ноября – 4.6048)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,90/26,93 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,96/31,99 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.