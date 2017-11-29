НБУ выдал лицензию на право инкассации банков четвертой компании

Национальный банк Украины выдал лицензию на право предоставления банкам услуг по инкассации компании «О-Мега».

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Как сообщается на сайте регулятора, компания «О-Мега» стала четвертой СІТ-компанией (Cash-in-Transit), получившей такую лицензию, наряду с компаниями «Сит Секьюрити», «Украинский сервис инкассации» и «Первая инкассаторская компания».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины представил банковскому сообществу новую концепцию организации наличного обращения, в основе которой передача части функций регулятора в регионах другим участникам рынка - банкам и компаниям Cash-in-Transit (СІТ-компаниям).

Новая модель, используемая в таких странах, как Великобритания, Бразилия, Голландия, Финляндия и Швеция, позволит снизить расходы на наличный оборот, развить конкурентный рынок инкассаторских услуг и снизить долю наличного обращения в пользу безналичного.

Первую лицензию СІТ-компании на предоставление банкам услуг по инкассации регулятор выдал в декабре 2016 года.