«Антикризис» застопорился

В мае Украина получила второй кредитный транш по программе stand buy от МВФ, гривня стабилизировалась в районе 7,6-7,7 грн./долл., украинское правительство практически полностью закрыло статистическую и бюджетную информацию, а биржевые украинские индексы выросли за месяц в среднем больше чем на 30%.

«Реформаторский» апрель и «реакционный» май

Если в апреле украинские власти значительно активизировались в реализации антикризисных мероприятий чтобы получить второй кредитный транш от МВФ, то уже в мае после получения очередной порции кредитных ресурсов от международного валютного донора реформаторские усилия ведущих государственных институций заметно снизились, а анонсированная рекапитализация украинских банков продолжает находиться только на стадии согласования.

В апреле после непростых переговоров с представителями международных финансовых организаций (МВФ и Всемирным банком) и последующих за ними взаимных уступок по ранее принятой программе stand buy, украинские власти решили последовать международному опыту борьбы с финансово-экономическим кризисом и для начала разработали программу по спасению семи украинских банков, утвердив схему их рекапитализации. Однако, когда были получены еще в середине мая финансовые средства от МВФ в размере 2,8 млрд. долл., в том числе частично предназначавшиеся и на рекапитализацию, до конца месяца практическая реализация данной программы так и не началась, а количество претендентов на рекапитализацию за государственный счет сократилось за это время с семи до трех банков.

Основной причиной столь существенного уменьшения претендентов на государственное финансирование стал отказ собственников уступить в пользу государства более 60% от уставного фонда финансового учреждения, а также невозможность реструктуризации внешних долгов, общая сумма задолженности которых составляет по банкам-претендентам около 1,4 млрд. долл. В свою очередь, целый ряд необходимых организационно-правовых и технологических процедур по рекапитализации украинских банков откладывает фактическую реализацию данной антикризисной задачи как минимум еще на полтора-два месяца, предопределяя задержку с началом оздоровления банковской системы не меньше чем на квартал.

В целом май, в отличие от «реформаторского» апреля, во многом стал реакционно-закрытым периодом для украинской экономики, где наиболее знаковым решением украинских властей стало наложение информационного табу на государственную статистическую и бюджетную информацию, что ранее никогда не делалось ни одним украинским правительством за все годы независимости. Полностью закрыв информацию по остаткам бюджетных средств на счетах Государственного казначейства и отсрочив публикацию статистики по украинскому ВВП на трехмесячный период, правительство также отказалось проводить какой-либо пересмотр госбюджета на 2009 год, обосновав свое решение сверхплановым выполнением действующего государственного бюджета на протяжении всего периода с начала года.

«Ручной режим» и валютный курс

Отсутствие достоверной информации со стороны государственных институций о действительном положении дел в экономике и реального контроля за использованием бюджетных средств, как стороны украинского парламента, так и общественности, фактически дает возможность правительству осуществлять государственные функции в ручном режиме и может привести к недофинансированию значительного количества государственных целевых программ. Кроме того, для закрытия существенного бюджетного дефицита, который по текущему году может составить свыше 50 млрд. грн., достигнув 5-7% годового объема ВВП, у правительства будет существовать соблазн воспользоваться необеспеченными финансовыми ресурсами Национального банка Украины (скрытая эмиссия), что будет провоцировать дальнейший рост инфляции в стране.

Одними из немногих положительных результатов работы украинской экономики в мае можно считать снижение негативных тенденций на валютном рынке, в результате чего, гривня укрепилась на межбанке и в рознице к концу месяца до 7,6-7,7 грн./долл., с перспективами понижения цен в летние месяцы до рыночного коридора 7-7,5 грн./долл. Вместе с тем, стабилизация валютной ситуации в Украине во многом прошла благодаря административным усилиям НБУ, в частности, обязавшим украинские банки переводить свои резервы из валютных в гривневые позиции, что вновь будет провоцировать значительные валютные риски и убытки для банковской системы в случае девальвации гривни в осенне-зимний период свыше 8,5 грн./долл.

Внес свой позитивный вклад в улучшение информационно-инвестиционного имиджа страны и продолжающийся практически всю весну рост цен на украинские биржевые бумаги, обеспечивший средний подъем основных украинских биржевых индикаторов за весенний период на 130%. При этом только за май рост украинских индексов составил по индексу ПФТС больше 28%, а по индексу «Украинской биржи» - почти 39%.

Олег Морква, генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» (для УНИАН)