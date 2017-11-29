Фонд гарантирования приостановил выплаты вкладчикам "КСГ банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты гарантированных сумм вкладчикам "КСГ банка", говорится в сообщении на сайте Фонда.

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«Принимая во внимание постановление Высшего админсуда от 29 июня 2017 года и постановление Киевского апелляционного админсуда от 5 апреля 2017 года, руководствуясь статьями 37-38 закона «О системе гарантирования вкладов физлиц», исполнительная дирекция Фонда приняла решение о приостановлении выплат сумм гарантированного возмещения вкладчикам ПАО «КСГ Банк», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время суды рассматривают 21 дело о возобновлении работы обанкротившихся банков по желанию их экс-владельцев, в том числе уже есть 11 решений в пользу 10 финансовых учреждений. В этих решениях говорится о возобновлении деятельности или об отмене решений о выведении с рынка таких банков, как «Финансовая инициатива», «Союз», «Украинский инновационный банк», «Велес», «Радикал банк», «ТК Кредит», «Восточно-промышленный коммерческий банк», «Киевская Русь», «КСГ банк», «Хрещатик».

Национальный банк 30 августа 2016 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «КСГ Банка» за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В конце декабря 2016 года правоохранители в рамках расследования по факту противоправного завладения денежными средствами в «КСГ Банке» на сумму свыше 386 млн грн провели одновременные обыски по 13 адресам помещений банка, его должностных лиц и бывших владельцев.