Инфляция в еврозоне будет нулевой

По предварительным данным, годовая инфляция в мае 2009 года (май-2009 до мая-2008) в зоне евро будет составлять 0,0%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В апреле 2009 года годовая инфляция составляла в еврозоне 0,6%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,2%.

К зоне евро с января 2009 года относятся 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.