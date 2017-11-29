Гривня дешевеет: доллар и евро снова пересекли психологические отметки

В среду, 29 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,99/27,02 грн/долл.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,02/32,05 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,0059 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 136 сделок на сумму 62,26 млн долл.

Как сообащл УНИАН, во вторник, 28 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,90/26,93 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,96/31,99 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.