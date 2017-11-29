Активы работающих банков Украины сократились почти на 4 миллиарда

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за октябрь 2017 года сократились на 3,732 млрд грн, или на 0,3%, – до 1,277 трлн грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года, за январь-октябрь, рост активов составил 20,680 млрд грн, или 1,6%.

Согласно приведенным данным, обязательства банков сократились на 0,5% в октябре и на 2,3% с начала года – до 1,107 трлн грн.

Капитал банков вырос на 0,8% в октябре и на 37,4% с начала года – до 170,057 млрд грн.

Также сообщается, что по состоянию на 1 ноября количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 88, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.

Справка УНИАН. По состоянию на начало 2016 года активы работающих в Украине банков составляли 1,254 трлн грн, а количество работающих банков – 117.