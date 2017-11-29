Активы работающих банков Украины сократились почти на 4 миллиарда
Активы банков, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, составляют 1,277 трлн грн.
Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за октябрь 2017 года сократились на 3,732 млрд грн, или на 0,3%, – до 1,277 трлн грн.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года, за январь-октябрь, рост активов составил 20,680 млрд грн, или 1,6%.
Согласно приведенным данным, обязательства банков сократились на 0,5% в октябре и на 2,3% с начала года – до 1,107 трлн грн.
Капитал банков вырос на 0,8% в октябре и на 37,4% с начала года – до 170,057 млрд грн.
Также сообщается, что по состоянию на 1 ноября количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 88, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.
Справка УНИАН. По состоянию на начало 2016 года активы работающих в Украине банков составляли 1,254 трлн грн, а количество работающих банков – 117.