ЕБРР направит 3,5 млн. евро на рекапитализацию украинских банков

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направит 3,5 млн. евро на техническую помощь для решения проблем, связанных с рекапитализацией украинских банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня старший банкир представительства ЕБРР в Украине Анна ТОКАРЗ во время инвестиционного форума, организованного в Киеве группой Raiffeisen.

По ее информации, данные средства планируется перечислить Министерству финансов Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет Министров утвердил перечень из 7 банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Имэксбанк» и банк «Киев».

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. На 1 марта 2009 года он заключил обязательств на сумму 4,4 млрд. евро через 173 проекта.