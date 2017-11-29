Жителям оккупированного Крыма разрешили не возвращать долги украинским банкам

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма 29 ноября утвердил во втором, чтении закон, который «списывает» долги по кредитам, взятые до аннексии полуострова. Об этом сообщает пресс-служба парламента, передают «Крым.Реалии».

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По словам спикера Владимира Константинова, долги, которые по состоянию на 18 марта 2014 года не превышали 5 миллионов рублей (2 млн 200 тысяч гривень), будут списаны полностью.

Как сообщили в пресс-службе, также будут списаны долги у неработающих пенсионеров, заемщиков, у которых на иждивении есть один и более несовершеннолетних детей, родителей-одиночек, опекунов одного или более несовершеннолетних детей, если у них при этом есть на иждивении родные несовершеннолетние дети, ветеранов боевых действий.

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 17 октября принял во втором чтении закон о списании долга или частичном списании долга перед украинскими банками жителей города.

Украинские банки покинули Крым сразу после аннексии, но президент России Владимир Путин посоветовал крымчанам не отдавать старые кредиты. На полуострове зарегистрировали Фонд защиты вкладчиков, который стал возвращать депозиты клиентам украинских банков.

В конце 2015 года российская Госдума России приняла закон, гласящий, что крымчане также обязаны расплатиться по украинским кредитам. По оценкам экспертов, на момент аннексии Крыма общая сумма задолженности крымчан перед украинскими банками составляла около двух миллиардов долларов.