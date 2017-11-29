Нацбанк выдал "дочке" Киевстара разрешение на предоставление финуслуг

Национальный банк Украины предоставил дочерней компании оператора мобильной связи "Киевстар" - компании "Стармани" - статус оператора услуг платежной инфраструктуры, что приближает компанию к запуску мобильных финансовых услуг для абонентов.

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Об этом сообщил президент "Киевстар" Петр Чернышев на своей странице в соцсети Facebook.

"Стармани", 100% дочерняя компания "Киевстар", наконец-то получила статус оператора услуг платежной инфраструктуры", - написал Чернышев, отметив, что этот шаг приближает компанию к запуску мобильных финансовых услуг для абонентов.

Чернышев поблагодарил руководство НБУ и отметил, что после утверждения регулятором Положения об осуществлении операций с электронными деньгами Национальной платёжной системы "Простір" дело - за банками-партнерами компании.

"Скоро те, кто живет далеко от банковских отделений или не имеет банковского счета, смогут оплачивать покупки, коммунальные услуги, билеты в городской транспорт с обычного телефона (даже смартфон для этого не нужен!), а те, кто живет в городах – легко и быстро заплатят за такси, доставку пиццы или других товаров прямо из мобильного приложения", - анонсировал Чернышев.

Справка УНИАН. Компания "Киевстар", основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет. Количество абонентов мобильной связи оператора составляет 25,4 миллиона пользователей. Акционером "Киевстара" является холдинг с российскими корнями VimpelCom (VEON).