"Укргазбанк" выплатил проценты по ипотечным облигациям

ОАО АБ "Укргазбанк" 28 мая 2009 года выплатил процентный доход по своим ипотечным облигациям серии "В" за девятый процентный период на сумму 0,375 млн. грн., что составляет 26,18 грн. на одну облигацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Как сообщалось, ОАО АБ "Укргазбанк" самостоятельно осуществил организацию выпуска и первичное размещение своих ипотечных облигаций общим объемом эмиссии 50 млн. грн.

Сумма ипотечного покрытия по состоянию на 1 мая 2009 года составляет 55,54 млн. грн.

Процентная ставка по ипотечным облигациям на 1-12 процентные периоды является фиксированной и составляет 10,5% годовых. Дата погашения облигаций – 25 февраля 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 апреля составили 12,496 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов уменьшились до 9,223 млрд. грн., обязательства - 11,040 млрд. грн., собственный капитал- 1,456 млрд. грн., уставный капитал - 0,7 млрд. грн.

В I квартале 2009 года чистая прибыль банка составила 4,162 млн. грн., в 2008 году - 204 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года ООО "Финансово-инвестиционный альянс" владело 40,1975%, ООО "Компания "Укргазинвестплюс" - 19,0005%. Бенефициарными собственниками банка, по данным международного рейтингового агентства Fitch, являются депутат Верховной Рады Василий ГОРБАЛЬ (39%) и депутат Киевсовета Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).

«Укргазбанк» входит в список банков-претендентов на рекапитализацию при участии государства.