Фонд гарантирования выявил выведение 700 миллионов из обанкротившегося банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил схему по выведению более 700 миллионов гривень ликвидных активов банка "Петрокоммерц-Украина" перед признанием его неплатежеспособным, сообщается на сайте Фонда.

Читайте такжеВ банке "Петрокоммерц-Украина" продлили временную администрацию

"Все "транзакции" происходили без поступления "живых" средств, а только путем записи в бухгалтерских документах банка", - отмечается в сообщении.

По выявленным фактам растраты имущества банка открыто несколько уголовных производств, проводятся досудебные расследования.

Фонд привел один из примеров, когда по предварительному сговору между должностными лицами банка "Петрокоммерц-Украина" и "Юнион Стандарт Банка", который на тот момент еще был платежеспособным, были проведены "сделки", результатом которых стал вывод средств из первого банка в особо крупных размерах. В течение одного дня (июнь 2016) был заключен договор, согласно которому "Петрокоммерц-Украина" приобретает права требования по 5 кредитным договорам, обеспеченным "мусорными" ценными бумагами.

За уступку права требования в свою пользу банк заплатил 206,3 миллиона гривень, получив на баланс кредиты, проценты по которым не платились и которые не были погашены заемщиками в определенные договорами сроки.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Петрокоммерц-Украина" согласно решению Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения. Ранее, 18 марта, НБУ признал банк неплатежеспособным, в связи с чем Фонд гарантирования ввел в банк временную администрацию.

Банк "Петрокоммерц-Украина" работал на рынке Украины с 1996 года и являлся небольшим финучреждением по объему активов. Основным акционером банка до проведения сомнительной сделки с его акциями в марте 2015 года являлся российский банк "Петрокоммерц", которому принадлежало 96,48% акций банка.