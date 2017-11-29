Фонд гарантирования выявил выведение 700 миллионов из обанкротившегося банка
По выявленным фактам растраты имущества банка открыто несколько уголовных производств, проводятся досудебные расследования.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил схему по выведению более 700 миллионов гривень ликвидных активов банка "Петрокоммерц-Украина" перед признанием его неплатежеспособным, сообщается на сайте Фонда.
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"Все "транзакции" происходили без поступления "живых" средств, а только путем записи в бухгалтерских документах банка", - отмечается в сообщении.
По выявленным фактам растраты имущества банка открыто несколько уголовных производств, проводятся досудебные расследования.
Фонд привел один из примеров, когда по предварительному сговору между должностными лицами банка "Петрокоммерц-Украина" и "Юнион Стандарт Банка", который на тот момент еще был платежеспособным, были проведены "сделки", результатом которых стал вывод средств из первого банка в особо крупных размерах. В течение одного дня (июнь 2016) был заключен договор, согласно которому "Петрокоммерц-Украина" приобретает права требования по 5 кредитным договорам, обеспеченным "мусорными" ценными бумагами.
За уступку права требования в свою пользу банк заплатил 206,3 миллиона гривень, получив на баланс кредиты, проценты по которым не платились и которые не были погашены заемщиками в определенные договорами сроки.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Петрокоммерц-Украина" согласно решению Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения. Ранее, 18 марта, НБУ признал банк неплатежеспособным, в связи с чем Фонд гарантирования ввел в банк временную администрацию.
Банк "Петрокоммерц-Украина" работал на рынке Украины с 1996 года и являлся небольшим финучреждением по объему активов. Основным акционером банка до проведения сомнительной сделки с его акциями в марте 2015 года являлся российский банк "Петрокоммерц", которому принадлежало 96,48% акций банка.