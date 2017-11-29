Климкин назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем может состояться в марте-апреле 2018 года.

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Об этом он сказал в интервью порталу канадской организации "Украинско-еврейская встреча" (Ukrainian Jewish Encounter).

"Такие переговоры скорыми не бывают. Наши переговоры с Евросоюзом шли 7 лет. С Израилем соглашение практически готово. Надеюсь, что в начале 2018 года все юридические аспекты будут готовы, и мы соберемся на двусторонней комиссии в марте-апреле, чтобы поставить точку в соглашении. Но нам нужно работать над развитием двусторонней торговли и привлечением израильских инвестиций", - сказал Климкин.

По мнению министра, обе страны имеют большие перспективы в расширении двустороннего сотрудничества, и Украина хочет работать с израильским бизнесом.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина заинтересована завершить переговорный процесс по Соглашению о создании зоны свободной торговли с Израилем до конца 2017 года.

По данным Минэкономразвития, основными статьями украинского экспорта в Израиль являются зерновые культуры - 44,1%, черные металлы - 26,4%, продукция пищевой промышленности - 9,8%. Основные статьи импорта из Израиля в Украину - продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).