Экономика Европы выздоравливает

Распространенные в пятницу новые статистические данные о положении дел в европейской экономике говорят о дальнейшем снижении уровня инфляции и новых отдельных признаках улучшения в некоторых странах, сообщает РИА Новости..

Угроза дефляции Уровень инфляции в зоне евро в мае по сравнению с тем же периодом предыдущего года упал до нуля - впервые за все время подведения статистических данных о 16 странах зоны, сообщила в пятницу статистическая служба Евростат.

Месяцем ранее уровень инфляции в еврозоне составлял 0,6%, и многие экономисты прогнозируют в зоне евро в предстоящие месяцы дефляцию.

"Мы увидим первые минусовые показатели в июне, и, скорее всего, они останутся в "красной зоне" до сентября, - заявил агентству Bloomberg в Лондоне экономист Royal Bank of Scotland Group Plc Сильвио Перуджо. - Стоимость рабочей силы существенно сократится в связи с ростом безработицы до 2010 года, и ЕЦБ придется очень внимательно следить за ситуацией".

"Аналитики ожидают, что Европейский центробанк более или менее прямо подтвердит свое намерение начать ограниченную скупку финансовых активов банков на предстоящем в следующий четверг заседании", - отмечает в связи с этим агентство Ассошиэйтед Пресс.

Специалисты также ожидают признания ЕЦБ в том, что спад в зоне евро в текущем году будет более глубоким, чем ожидалось ранее, добавило агентство.

Признаки улучшения в Британии и Польше Между тем, также в пятницу обнадеживающие новости поступили из Великобритании, где одно из крупнейших объединений ипотечных кредиторов жилья Nationwide сообщило о втором за последние три месяца увеличении цен на жилье: в мае 2009 года они поднялись на 1,2% по отношению к апрелю.

Вместе с тем, комбинация быстро растущей безработицы и трудностей с доступом к кредиту делает возможным восстановление тенденции к спаду цен, отметил в связи с этим главный экономист Nationwide Мартин Габауэр.

"Тем не менее, улучшение тенденций на рынке жилья согласуется со стабилизацией нескольких других экономических индикаторов и заставляет предположить, что любое будущее снижение цен будет происходить медленнее, чем в 2008 году", - добавил он.

В свою очередь, национальное статистическое управление Польши сообщило в пятницу, что темпы экономического роста страны в первом квартале 2009 года по сравнению с тем же периодом годом ранее составили 0,8%, передает Ассошиэйтед Пресс.

Это намного меньше, чем во время экономического бума, последовавшего после присоединения Польши к ЕС в 2004 году, однако все же это не спад, как во многих соседних странах, отмечает агентство.