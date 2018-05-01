Европейский ускоритель для украинских реформ

Европейский союз за период с 2014 года на финансовую помощь Украине мобилизовал около 12 миллиардов евро, включая 3,4 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Конечно, не все эти деньги направлялись на проекты в реальном секторе национальной экономики, хотя именно он пострадал больше всего.

После сделанного украинцами четкого европейского выбора и последовавшей за этим российской военной агрессии наша страна потеряла около 20% промышленного потенциала, а объем ВВП в долларовом эквиваленте уменьшился в разы. Более того, традиционно являвшаяся ключевым рынком сбыта для украинских товаров Россия, помимо военной агрессии и оккупации части территории закрыла доступ для значительной части украинского экспорта. Не ограничиваясь этим, в нарушении норм международной торговли северные соседи начали блокировать транзит отечественных товаров в страны Средней Азии через свою территорию.

Все это отбирает драгоценные проценты экономического роста, замедляет процесс восстановления уровня жизни наших граждан и повышает политические риски. Если экономика продолжит показывать слабый рост на уровне 2-3 процентов, как долго уставшие украинцы будут однозначно поддерживать европейский вектор развития?

При этом абсолютное большинство средств, которые Украина получает от международных партнеров, идет на достижение макроэкономической стабильности через оплату внешнего долга и увеличение золотовалютных резервов. Это крайне важно для стабильности валютного курса и снижения инфляции, но реальный сектор экономики - в первую очередь малый и средний бизнес - практически не видит ни финансовой помощи, ни инвестиций, ни доступного кредитования. А ведь за реальным сектором экономики стоят реальные люди - с обесцененными сбережениями, мизерным социальным обеспечением и постоянными заверениями, что «завтра будет лучше».

В этих условиях представителями политической элиты нашего европейского друга – Литвы, прошедшей путь европейской интеграции и лучше, чем кто-либо другой, понимающей стоящие перед Украиной вызовы, был подготовлен Европейский план, который предлагал направить на поддержку малого и среднего бизнеса, инфраструктурные проекты и другие сферы украинской экономики в течение 10 лет порядка 50 миллиардов евро.

По словам одного из авторов Плана, экс-премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса, у стран Балтии, также проходивших болезненные реформы на пути к евроинтеграции, была четкая перспектива членства в Евросоюзе – достойная политическая и экономическая цель. В то же время, предложить подобное Украине Европейский Союз пока не готов. А программы финансовой помощи, будь то МВФ или других партнеров, напрямую не приводят к росту экономики и повышению уровня жизни граждан.

«МВФ не инвестирует в реальную экономику, а кредитует для достижения макроэкономической стабильности, и это чрезвычайно важно. Но, как правило, в стране суть программы МВФ понимают три человека – министр финансов, премьер-министр и центральный банк. Остальные же в основном не понимают, зачем проводить болезненные реформы для получения каких-то средств в какие-то резервы. Во время велопоездки из Мариуполя в Краматорск этим летом я спрашивал у людей, чувствуют ли они поддержку ЕС на местах. Ответ был однозначен – нет. Эта ситуация должна быть исправлена, либо момент и мотивация для реформ будут потеряны», - отметил Кубилюс.

По словам экс-премьера Литвы, из всего пакета финансовой помощи Украине от международных партнеров зарезервированные для инвестиций в реальную экономику средства составляют около 6 млрд евро, из которых наша страна сумела получить 1,6 млрд - меньше трети.

В условиях, когда частные инвестиции приходят в Украину крайне неохотно, такого объема привлеченных средств для достижения быстрого экономического роста недостаточно. И консолидированная поддержка инвестиционного плана со стороны ЕС могла бы позволить исправить ситуацию.

Инвестплан для Украины

Европейский план базируется на уже привычном для западных партнеров принципе – инвестиции в обмен на реформы. И в первую очередь, он нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, который способен поддержать европейскую интеграцию Украины как экономически, так и политически.

«Реформы и успехи Украины не являются неотвратимыми. У ЕС есть опыт обеспечения долгосрочной стабильности, а также победы в борьбе за сердца и умы людей для сохранения мотивации к реформам. Это было сделано через «мягкую силу» Плана Маршалла в 1947 году или, например, через расширение ЕС в 2004 году», - отмечается в презентации Европейского инвестплана.

При этом авторы Плана подчеркивают, что ЕС сталкивается с еще одним вызовом в странах Восточного партнерства, ответом на который должна стать адекватная экономическая политика.

«Мы должны предложить Европейский план для Украины для увеличения инвестиций и экономического роста. По мнению международных экспертов, увеличение инвестиций на сумму до 5 млрд евро ежегодно приведет к 6-8% ежегодного экономического роста на протяжении следующих 5-10 лет», - подчеркивают литовские партнеры.

План призван решить три существующие проблемы - медленное использование нашей страной финансовой помощи, коррупцию при ее использовании, а также снижение мотивации для проведения реформ.

Первую и вторую проблему предлагается решить за счет создания специального агентства - сначала в виде проектного офиса, а позднее в виде финансового института развития. Агентство будет заниматься обеспечением выполнения условий получения инвестиций в виде реформ, а также подготовкой проектов для инвестирования с акцентом на малый и средний бизнес, крупные инфраструктурные проекты, государственные предприятия и региональное развитие.

«Агентство должно иметь мандат требовать от правительства проведения необходимых реформ для получения инвестиций», - подчеркнул Кубилюс.

К финансированию планируется привлечь ЕС, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию, немецкий банк развития KfW, государственное агентство США USAID, Агентство международного развития Канады, Северный инвестиционный банк, японское агентство JICA и других партнеров.

По оценкам авторов, левередж в рамках плана составит около 10 - это означает, что для финансирования инвестиций на уровне 5 млрд евро в год реальных средств понадобится лишь около 500 млн евро, а остальная сумма может быть привлечена за счет долговых финансовых инструментов. Инвестиции же планируется выделять пакетом в ответ на выполнение согласованных реформ - по принципу работы Украины с Международным валютным фондом.

«Украина сможет получить инвестиции только в случае выполнения определенных условий - проведения реформ. Эти реформы будут сходны с теми, которые требуются в рамках меморандума с МВФ. План должен стать своего рода «кнутом и пряником» для ускорения реформ в условиях, когда ЕС не готов предложить перспективу членства странам Восточного партнерства», - отметил Кубилюс.

Таким образом, План, рассчитанный на 2018-2027 года, призван мотивировать реформы и не зальет Украину бесплатными деньгами. Тем не менее, подобная инициатива в случае качественной реализации даст мощный импульс ускоренному экономическому росту.

Дорогу осилит идущий

Саммит Восточного партнерства, прошедший в Брюсселе в конце ноября, продемонстрировал, что европейские чиновники не пришли в восторг от предложенной Литвой идеи. Накануне саммита еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан дал понять, что речь о создании отдельного инвестиционного фонда для Украины не идет, а существующих инструментов поддержки вполне достаточно.

«У нас уже есть много инструментов, которые работают для Украины и других стран-партнеров. Это хорошо - иметь хорошие идеи (относительно Европейского инвестиционного плана), но когда я говорил с министром иностранных дел Литвы относительно «плана Маршалла», который сейчас называют Европейским планом, - это просто новая упаковка для того, что уже есть. Еще раз - конечно, денег никогда не бывает достаточно. Но я думаю, что сейчас денег достаточно, в то же время есть проблемы с их освоением», - сказал Хан.

Вместо этого на саммите речь шла о расширении Внешнего инвестиционного плана ЕС, разработанного первоначально для стран Африки, на страны Восточного партнерства. Однако логику этого инструмента нельзя сравнить с предложениями литовских партнеров – ведь предлагаемая модификация «африканского плана» разработана для страхования рисков европейских компаний, вкладывающих средства в политически и экономически нестабильные страны.

Трудно представить, что европейские компании, застраховавшись от рисков, немедленно начнут инвестировать в украинский малый и средний бизнес, и тем более - вкладываться в инфраструктуру. А ведь именно эти сферы оцениваются экспертами как ключевые потенциальные точки роста экономики нашей страны. Более того, суммарный объем финансирования инвестплана, предложенного Африке и странам Восточного партнерства, составляет 44 млрд евро. Это далеко не 50 млрд для одной Украины в рамках литовской инициативы!

Тем не менее, несмотря на отсутствие однозначной поддержки на саммите Восточного партнерства, с перспективами литовского плана далеко не все очевидно. По словам Кубилюса, саммит Восточного партнерства не является площадкой для принятия решений о судьбе того или иного инвестплана.

«Решение, которое мы ждем, должно быть принято Советом Европы, это может быть сделано в декабре. Решение даст мандат Европейской комиссии и Европейскому инвестиционному банку разрабатывать план. И если это будет сделано - то специальная донорская конференция может пройти в феврале-марте. Там доноры должны прийти к соглашению о деталях. Это будем стартом всего процесса», - сказал он.

Бывший глава правительства Литвы напомнил, что проведение решений через европейскую бюрократию требует определенного упорства.

«Это то, как работает Европа: вы стучите, и вам открывают», - подчеркнул экс-премьер.

Пока же саммит Восточного партнерства ожидаемо не дал конкретных ответов на вопросы о перспективах европейской инвестиционной поддержки украинской экономики. Очевидно, что в Брюсселе сопротивляются идее реализации инвестплана для одной отдельно взятой страны. Однако в случае, если дипломатам удастся договориться с руководством стран-членов ЕС о поддержке литовской версии плана, то Совет Европы может его одобрить, после чего Еврокомиссия обязана будет заняться разработкой конкретных механизмов его воплощения. И пока частные инвестиции не слишком стремятся в Украину, инициатива литовских партнеров выглядит отличным шансом подстегнуть экономический рост.

Максим Шевченко