Тысяча долларов за сутки: курс Bitcoin уже перевалил за $11 тысяч

Цена криптовалюты Bitcoin побила очередной рекорд и превысила отметку в 11 тысяч долларов, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

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"Только вчера криптовалюта Bitcoin преодолела важный психологический рубеж стоимости в 10 тысяч долларов за единицу. И вот, всего сутки спустя, преодолён очередной порог на уровне 11 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

По данным CoinMarketCap, был установлен новый рекорд стоимости Bitcoin на отметке 11 136,50 доллара. Прирост цены составил немногим более 11%. На момент подготовки материала цена криптовалюты немного снизилась и составляет 11 082,60 доллара.

Следует отметить, что по данным Coindesk, другого сайта, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах, курс Bitcoin вплотную подобрался к отметке 11 тысяч долларов, но ещё не преодолел её.

Отмечается, что рост стоимости Bitcoin в последнее время ускоряется. Если предыдущая прибавка в 1 тысячу долларов стоимости заняла немногим более двух суток, то последняя тысяча "приросла" уже за одни сутки. В целом, только на протяжении ноября курс Bitcoin вырос на 59% – с 7 тысяч долларов до нынешних показателей.

С учётом новых данных, рыночная капитализация одной только криптовалюты Bitcoin уже превысила 186 миллиардов долларов.