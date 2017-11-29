Доллар дорожает, евро застыло на месте: официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2701,3930 (29 ноября – 2687,1826)

100 EUR – 3194,9375 (29 ноября – 3194,5227)

10 RUR – 4,6311 (29 ноября – 4,6004)

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Как сообщал УНИАН, 29 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,05/27,08 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,01/32,05 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0139 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 544 сделки на сумму 352,8 миллиона долларов.