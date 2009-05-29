НБУ: дефицит валюты уменьшается

С начала мая на обоих сегментах валютного рынка Украины (наличном и безналичном) наблюдается существенное снижение дефицита иностранной валюты. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

В отдельные дни предложение валюты даже доминирует на межбанковском рынке, что позволяет Нацбанку выкупать ее, увеличивая международные резервы.

На наличном рынке предложение валюты по сравнению с соответствующим периодом апреля увеличилось в 1,4 раза, что обусловило ее превышение над спросом на 150 млн. долл. В соответствующем периоде апреля ситуация была противоположной и чистый валютный спрос составлял 84 млн. долл. Указанные изменения оказали позитивное влияние на укрепление наличной гривни, курс которой по операциям продажи долларов укрепился с начала мая на 5,4 % до 7,59 грн/долл.

НБУ также отмечает вклад в стабилизацию ситуации и регулярное проведение Нацбанком валютных аукционов по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала мая было проведено пять таких аукционов, на которых клиентам банков продавались доллары США (88 млн. долл.), швейцарские франки (1,1 млн. франков) и евро (131 тыс. евро).

Официальный курс гривни к доллару США с начала месяца укрепился на 1,1% до 7,6161 грн./долл. США. Относительно евро гривня девальвировала на 2,68% до 10,49 грн./евро, а к российскому рублю - на 4,54% до 2,42 грн./10 рублей.