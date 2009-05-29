К закрытию межбанка доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту снизились, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6330/7,6570 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6360/7,6525 грн./долл. К закрытию ценовые уровни упали до 7,6050/7,6200 грн./долл.

В 11:00 Национальный банк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре EUR/UAH 10,90 грн./евро.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2460/0,2475 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2465/0,2473 грн./рубль. К закрытию торгов цены снизились – 0,2458/0,2467 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,8098 рублей (-0,4477).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3997/1,3999 долл./евро, а к 15:00 выросли до 1,4097/1,4099 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6725/10,7115 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6840/10,7175 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума – 10,7340/10,7580 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 7,6318/7,6408 грн./долл. Всего было куплено 194,57 млн. долл., продано – 186,367 млн. долл.

Средневзвешенный курс евро по итогам торгов на межбанке сегодня составил 10,5833/10,6817 грн./евро. Всего было куплено 28,833 млн. евро, продано – 28,933 млн. евро.

Средневзвешенный курс рубля по итогам торгов на межбанке сегодня составил 0,244/0,245 грн./рубль. Всего было куплено 575,484 млн. рублей, продано – 409,167 млн. рублей.