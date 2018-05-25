НБУ активно готовится к рекапитализации банков

На днях Национальный банк Украины принял постановление №225, которым вносятся изменения в Специальный порядок осуществления мер по финансовому оздоровлению банков. Он начинает действовать с 1 июня и во многом был изменен в связи с планами рекапитализации банков.

Это постановление направлено, прежде всего, на упрощение процедуры увеличения уставного фонда коммерческих банков, ибо на сегодня она крайне зарегламентирована и требует много времени на согласования и прохождение документов в органах регистрации. В нынешних условиях НБУ крайне заинтересован как можно быстрее проводить наращивание уставных фондов коммерческих банков и поэтому внесенные изменения в основном касаются сроков рассмотрения и прохождения документов по различным контролирующим государственным органам.

Однако возникает вопрос, как будут выполнять постановление Нацбанка другие государственные органы, например, Антимонопольный комитет, Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. У них свои нормативные документы, где сроки рассмотрения бумаг больше, чем предлагает НБУ. Возможно, и АМК, и ГКЦБФР пойдут навстречу и уменьшат бюрократические проволочки с рассмотрением документов коммерческих банков. Но как будет на деле - покажет практика, так как история нашего рынка таких прецедентов еще не знала.

Самым спорным новаторством НБУ является предложение уведомлять акционеров о проведении собрания не за 45 дней, как требует Закон «Об акционерных обществах», а за 5 дней. Существует вероятность, что в экстремальных условиях ГКЦБФР согласится с Нацбанкjм и не будет требовать соблюдения всех тонкостей Закона.

Также НБУ в своем Специальном порядке детализировал процесс вхождения государства в акционерный капитал банка, четко выписав процедуру. Самым существенным изменением стало внедрение механизма переоценки капитала банка и при необходимости уменьшение уставного фонда банка, в котором введена временная администрация. В соответствии со Специальным порядком, временный администратор получает право уменьшить уставный фонд банка путем деноминации акций банка. Суть этой операции заключается в следующем: после оценки регулятивного капитала банка, временный администратор может предложить уменьшить его уставный фонд на отрицательную разницу этого капитала. Таким образом, капитал банка оценивается с учетом убытков. Переоценка капитала коммерческого банка проводится прежде всего для определения справедливой стоимости банка, что позволит инвесторам более взвешенно оценить стоимость покупки акций банка, в том числе и государству.

Предлагаемая Банком Украины методика переоценки капитала коммерческого банка небесспорна, так как не применялась на практике и сложно сказать, насколько существующий механизм расчета регулятивного капитала правильно оценивает уровень убыточности банка. Но в условиях приближения срока рекапитализации банков нет времени на более сложные модели определения реальной стоимости коммерческого банка.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (УНИАН)