Учетную ставку НБУ будет устанавливать ВР

В Верховной Раде Украины сегодня зарегистрирован законопроект №4556 «Об установлении учетной ставки Национального банка Украины в 2009 году». Сообщение о регистрации обнародовано на сайте парламента, однако текст документа не доступен.

Инициатором законопроекта выступает заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов).

На сегодня законодательством предусмотрено, что Нацбанк самостоятельно устанавливает порядок определения учетной ставки и других ставок по своим операциям.

Действующая учетная ставка НБУ не менялась с 30 апреля 2008 года и составляет 12% годовых.