Криптовалютные качели: курс Bitcoin упал после рекордного роста

После взятия нового рекорда - Bitcoin достиг значений почти в 11,4 тысячи долларов - самая популярная мировая криптовалюта резко обрушилась, потеряв на торгах сразу 2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов биржи Coindesk.

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По данным на 18:40 четверга эта криптовалюта торговалась на отметке 9 290 долларов "за биток".

Как сообщал УНИАН, 29 ноября был достигнут исторический максимум торгов: Bitcoin торговался около 11 377 долларов за единицу.

Сейчас, поясняют валютные аналитики, игроки фиксируют прибыль и в скором времени на торгах биткоин может взять новую психологическую вершину в 12 тысяч долларов.