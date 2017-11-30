Вице-премьер назвал главную угрозу экономическому росту в 2018 году

Эскалация военных действий на востоке Украины является главной угрозой экономическому росту в следующем году, который прогнозируется правительством на уровне 3%.

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Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на конференции в Киеве.

"Главная угроза, опасность для экономического роста в следующем году - это военные действия на востоке... Каждый день гибнут украинские воины, и усиление боевых действий может помешать восстановлению экономики", - сказал Кубив.