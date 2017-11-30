Вице-премьер назвал главную угрозу экономическому росту в 2018 году
10:48, 30 ноября 2017Финансы
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Кубив отметил, что главной опасностью для роста ВВП могут стать военные действия на востоке, которые помешают восстановлению экономики.
Иллюстрация REUTERS
Эскалация военных действий на востоке Украины является главной угрозой экономическому росту в следующем году, который прогнозируется правительством на уровне 3%.
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Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на конференции в Киеве.
"Главная угроза, опасность для экономического роста в следующем году - это военные действия на востоке... Каждый день гибнут украинские воины, и усиление боевых действий может помешать восстановлению экономики", - сказал Кубив.
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