НБУ подсчитал трехлетние затраты на укрощение банковского кризиса

Прямые затраты Украины на разрешение банковского кризиса, повлекшего за собой банкротство десятков финансовых учреждений, с 2014 года составили 14% ВВП. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на конференции в Киеве.

Читайте такжеВ НБУ назвали условие для успешной работы банковской системы

"Прямые затраты Украины на разрешение банковского кризиса составили около 14% ВВП, и это еще относительно немного", - сказал он.

По словам Сологуба, проблемы в банковском секторе Украины сформировались не за последние несколько лет, а стали следствием финансового кризиса 2008-2009 годов, с которым отечественные регуляторы так и не сумели справиться.

"Эти проблемы накопились еще с 2008 года и не устранялись из-за игнорирования реальной ситуации", - подчеркнул замглавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы Украины Нацбанк с начала 2014 года признал неплатежеспособными свыше 80 финучреждений, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физлиц. За этот период фонд выплатил вкладчикам банков порядка 80 миллиардов гривень возмещения.

По состоянию на 1 октября фонд подал правоохранителям 3299 заявлений относительно неправомерных действий в неплатежеспособных банках на общую сумму 262,3 миллиарда гривень, в том числе 435 заявлений на 192,2 миллиарда гривень - в отношении владельцев и топ-менеджеров финучреждений.