Ющенко не поедет в Санкт-Петербург

Президент Украины Виктор Ющенко не будет участвовать в Петербургском экономическом форуме, сообщил журналистам в пятницу заместитель главы президентского секретариата Андрей Гончарук.

По его словам, на имя Ющенко поступило приглашение за подписью президента РФ Дмитрия Медведева для участия в Петербургском экономическом форуме 4-6 июня и во Всемирном зерновом форуме 6-7 июня в Санкт-Петербурге.

"В условиях, когда украинская сторона не имеет четкого представления о том, будет ли визит в Санкт-Петербург эффективно использован как для вопросов выхода из экономического кризиса, так и для возобновления конструктивного диалога с Российской Федерацией на наивысшем уровне, принято решение о нецелесообразности участия президента в этом мероприятии", - цитирует Гончарука агентство УНИАН.

Он пояснил, что российская сторона не предоставила программу участия Ющенко в форумах, а также не дала ответ на предложение об организации в рамках форума рабочих встреч президентов Украины и России.

В своем интервью российской "Независимой газете", опубликованном в пятницу, Ющенко сказал, что уже несколько раз инициировал встречу с Медведевым, однако до сих пор этот вопрос остается нерешенным.