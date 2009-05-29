Укргазбанк реорганизован в публичное акционерное общество

Акционеры «Укргазбанка» сегодня приняли решение о реорганизации банка из открытого акционерного общества в публичное акционерное общество. Об этом УНИАН сообщили в банке.

Согласно предоставленной информации, в связи с этим также были утверждены соответствующие изменения в Устав банка.

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 апреля составляли 12,496 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов уменьшились до 9,223 млрд. грн., обязательства - 11,040 млрд. грн., собственный капитал- 1,456 млрд. грн., уставный капитал - 0,7 млрд. грн.

В 1-м квартале 2009 года чистая прибыль банка составила 4,162 млн. грн., в 2008 году - 204 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года ООО "Финансово-инвестиционный альянс" владело 40,1975%, ООО "Компания "Укргазинвестплюс" - 19,0005%. Бенефициарными собственниками банка, по данным международного рейтингового агентства Fitch, являются депутат Верховной Рады Василий ГОРБАЛЬ (39%) и депутат Киевсовета Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).

«Укргазбанк» входит в список банков-претендентов на рекапитализацию при участии государства. В начале марта в банк был введен куратор Национального банка Украины.