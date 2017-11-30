Международные резервы Украины выросли до $19 миллиардов

Объем международных резервов Украины на сегодня, 30 ноября, достиг 19 миллиардов долларов, сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

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"Резервы будут 19 миллиардов", - сказал Чурий, отвечая на вопрос о размещении правительством облигаций внутреннего госзайма на 0,5 миллиарда долларов.

Впоследствии он уточнил, что это показатель резервов на сегодня.

В отношении планов пересмотра ухудшенного в конце октября прогноза резервов, по которому они составят 18,6 миллиарда долларов на конец 2017 года, Чурий отметил, что дальнейшая динамика резервов зависит от долговой политики Министерства финансов.

Учитывая показатель международных резервов на 1 ноября 2017 года на уровне 18,736 миллиарда долларов, рост резервов в ноябре составил 1,4%, или 0,3 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 ноября 2017 года составили 18,736 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя на начало года, и является максимальным показателем с начала 2014 года.

В 2016 году международные резервы Украины выросли на 17% - до 15,539 миллиарда долларов.