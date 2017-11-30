Гривня продолжает дешеветь – Нацбанк решил поддержать ее продажей валюты

В четверг, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,14/27,17 грн/долл.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,12/32,15 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,1245 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 180 сделок на сумму 85,28 млн долл.

Национальный банк Украины сегодня, 30 ноября, объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты объемом до 100 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 29 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,05/27,08 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,01/32,05 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.