Судьба транша: в МВФ рассказали, что их беспокоит в украинской пенсионной реформе

Международный валютный фонд все еще анализирует принятую Верховной Радой в начале ноября пенсионную реформу на предмет наличия стимулов для более позднего выхода на пенсию и, соответственно, большего объема взносов в Пенсионный фонд.

Читайте такжеМВФ оценил потери Украины от коррупции

Об этом заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на конференции в Киеве.

«МВФ до сих пор в процессе оценки реформы. Чем мы обеспокоены, так это необходимостью наличия стимулов для людей выходить на пенсию позднее», - сказал Люнгман.

По словам представителя Фонда, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

Выделение очередного транша Фонда ожидалось в сентябре, однако Украина не выполнила обязательные условия пересмотра программы, включающие принятие законов о пенсионной реформе и приватизации, а также об антикоррупционном суде.