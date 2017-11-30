В Кабмине подсчитали рост экономики Украины

Экономика Украины в третьем квартале 2017 года выросла на 2,1%, сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на конференции в Киеве.

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«В первом квартале ВВП вырос на 2,5%, во втором - на 2,3%, в третьем на 2,1% по сравнению с соответствующими кварталами 2016 года», - сказал министр.

При этом Кубив подчеркнул, что экономический рост в Украине фиксируется седьмой квартал подряд.

Как сообщал УНИАН, в целом за 2016 год ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

В Кабинете министров Украины прогнозируют рост экономики в текущем году на 1,8%, в Национальном банке – на 2,2%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.